LIVE VOLLEY – Ravenna-Modena | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Consar Ravenna e Leo Shoes Modena si sfidano nel posticipo della terza giornata di Superlega 2020/2021 di volley. Ravenna torna sul campo di casa dopo la bella prestazione nel match contro Civitanova, poi vinta da quest'ultima al tie-break, per centrare la prima vittoria stagionale. Modena invece è a caccia del secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto sul campo di Vibo Valentia. L'appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 8 ottobre 2020.

Consar Ravenna e Leo Shoes Modena si sfidano nel posticipo della terza giornata di Superlega 2020/2021 di volley. Ravenna torna sul campo di casa dopo la bella prestazione nel match contro Civitanova, ...

22.05 Civitanova vince meritatamente il big match della terza giornata di Superlega con un nettissimo 3-0 contro Trento. Troppo fallosi i dolomitici. Solidi e concreti i ragazzi di De Giorgi che non s ...

Consar Ravenna e Leo Shoes Modena si sfidano nel posticipo della terza giornata di Superlega 2020/2021 di volley. Ravenna torna sul campo di casa dopo la bella prestazione nel match contro Civitanova, poi vinta da quest'ultima al tie-break, per centrare la prima vittoria stagionale. Modena invece è a caccia del secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto sul campo di Vibo Valentia.

22.05 Civitanova vince meritatamente il big match della terza giornata di Superlega con un nettissimo 3-0 contro Trento. Troppo fallosi i dolomitici. Solidi e concreti i ragazzi di De Giorgi che non s ...