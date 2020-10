Incredibile in Nuova Zelanda: l’uomo più pericoloso è… Steph Curry! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Paese che vai, spauracchio che trovi. Si potrebbe modificare così il celebre detto, pensando alle paure più originali che attanagliano ogni nazione. Certamente quella della Nuova Zelanda è davvero particolare. Infatti l'uomo considerato simbolo del pericolo e della truffa è una stella dell'NBA. Si tratta di Steph Curry. Ma cosa può aver fatto di tanto drammatico il fuoriclasse dei Golden State Warriors di San Francisco?TRUFFACome riporta Marca, Curry è uno dei nomi più ricercati in rete dai neozelandesi (evidentemente a grande maggioranza tifosi della squadra vincitrice di tre anelli negli ultimi cinque anni). Inevitabilmente il nome di Steph è anche associato a pericolose truffe. Lo ha spiegato l'ambasciatore australiano e neozelandese addetto alla sicurezza ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Paese che vai, spauracchio che trovi. Si potrebbe modificare così il celebre detto, pensando alle paure più originali che attanagliano ogni nazione. Certamente quella dellaè davvero particolare. Infatti l'uomo considerato simbolo del pericolo e della truffa è una stella dell'NBA. Si tratta diCurry. Ma cosa può aver fatto di tanto drammatico il fuoriclasse dei Golden State Warriors di San Francisco?TRUFFACome riporta Marca, Curry è uno dei nomi più ricercati in rete dai neozelandesi (evidentemente a grande maggioranza tifosi della squadra vincitrice di tre anelli negli ultimi cinque anni). Inevitabilmente il nome diè anche associato a pericolose truffe. Lo ha spiegato l'ambasciatore australiano e neozelandese addetto alla sicurezza ...

Continua l'aumento dei casi di cittadini positivi al Coronavirus in Italia. Tutti dati dei tamponi regione per regione: Campania ancora prima.

Codemasters ha finalmente pubblicato un nuovissimo trailer di DIRT 5 dove possiamo vedere un gameplay in territorio italiano.

