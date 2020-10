In un distributore di cannabis light c'era droga 'vera' (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - droga 'vera' tra le confezioni di cannabis light in un distributore automatico di Catania. Il titolare del Grow Shop è stato arrestato dai carabinieri del Nas perché usava il distributore annesso al negozio di smart drugs, abilitato alla vendita di prodotti che contengono sostanze a base di varietà di canapa, per spacciare indisturbato vere e proprie sostanze stupefacenti. Mediante uno stratagemma riusciva a vendere, solo a clienti di fiducia, specifiche confezioni, esposte in precisi scomparti del distributore automatico, all'interno delle quali erano celate dosi di marjuana, determinando un'effettiva e continuata attività di spaccio. I militari del nucleo antisofisticazioni, hanno perquisito l'intero negozio e la ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI -' tra le confezioni diin unautomatico di Catania. Il titolare del Grow Shop è stato arrestato dai carabinieri del Nas perché usava ilannesso al negozio di smart drugs, abilitato alla vendita di prodotti che contengono sostanze a base di varietà di canapa, per spacciare indisturbato vere e proprie sostanze stupefacenti. Mediante uno stratagemma riusciva a vendere, solo a clienti di fiducia, specifiche confezioni, esposte in precisi scomparti delautomatico, all'interno delle quali erano celate dosi di marjuana, determinando un'effettiva e continuata attività di spaccio. I militari del nucleo antisofisticazioni, hanno perquisito l'intero negozio e la ...

Agenzia_Italia : In un distributore di cannabis light c'era droga 'vera' - sulsitodisimone : In un distributore di cannabis light c'era droga 'vera' - alcinx : RT @TgrSicilia: Nel distributore automatico, dosi di marijuana, in precisi scomparti e vendute solo a clienti fidati al posto dei prodotti… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel distributore automatico, dosi di marijuana, in precisi scomparti e vendute solo a clienti fidati al posto dei prodotti… - TgrSicilia : Nel distributore automatico, dosi di marijuana, in precisi scomparti e vendute solo a clienti fidati al posto dei p… -