Il progetto di Zingaretti per trasformare il Pd nel primo partito italiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Resterò governatore fino al 2023». A dirlo è il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti in un colloquio con il Corriere della sera. Una lunga marcia per i prossimi anni, con un progetto: «Ripristinare il bipolarismo con sistema proporzionale e sbarramento al 5%: quella soglia spinge al voto utile, e noi possiamo diventare il primo partito italiano, il perno di ogni possibile maggioranza anti-sovranisti». «Ho girato 140 piazze elettorali quando nessuno della maggioranza ci metteva la faccia», dice Zingaretti. «Con i nostri voti abbiamo fatto una trasfusione di sangue al governo. Adesso non vorrei che si approfittasse della ritrovata stabilità per prendersela comoda. Possibile che stiamo ancora a ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) «Resterò governatore fino al 2023». A dirlo è il segretario deldemocratico Nicolain un colloquio con il Corriere della sera. Una lunga marcia per i prossimi anni, con un: «Ripristinare il bipolarismo con sistema proporzionale e sbarramento al 5%: quella soglia spinge al voto utile, e noi possiamo diventare il, il perno di ogni possibile maggioranza anti-sovranisti». «Ho girato 140 piazze elettorali quando nessuno della maggioranza ci metteva la faccia», dice. «Con i nostri voti abbiamo fatto una trasfusione di sangue al governo. Adesso non vorrei che si approfittasse della ritrovata stabilità per prendersela comoda. Possibile che stiamo ancora a ...

Maria97254741 : Io continuo ad insistere a chiedere a Zingaretti un progetto vero di integrazione , ma non ottengo mai nessuna ris… - GCoddio : @Liberalplus @borghi_claudio Ma che cazzo c'entra con quello che hai detto? Nulla. Tra l'altro l'unica garanzia ch… - 2gobbo : @Sam_Ishtar Se rientra Renzi, e rientra solo per un progetto politico condiviso, magari anche un cambio di nome, io… - LaStampa : Il premier a Bruxelles avvisa i Paesi Frugali: «Non permetteremo il rinvio del maxi-progetto europeo. Sanità, conce… - antopillosio : RT @RepubblicaTv: Lazio, Zingaretti presenta i test salivari nelle scuole per i più piccoli: 'I bambini dovranno masticarlo': Il progetto p… -