Il principe Harry introdotto all'alcool e droga. La colpa sarebbe di William (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il principe Harry. Secondo quanto riportato dal biografo inglese Robert Lacey sarebbe stato portato a cattiva strada dal fratello William Aveva solo 13 anni il principe Harry quando sua madre, Lady Diana, morì in circostanze ormai note a Parigi. Un dolore immenso per qualsiasi figlio adolescente che perde uno dei genitori in un modo così … L'articolo Il principe Harry introdotto all'alcool e droga. La colpa sarebbe di William proviene da YesLife.it.

