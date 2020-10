IL DIFENSORE GOLEADOR BARISON NEROVERDE FINO AL 2024

Leggi su udine20

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto delAlberto. Il nuovo accordo scadrà nel giugno. Quella in corso è la terza annata con il Pordenone per ildall’estate 2018. Con la maglia dei ramarriha totalizzato 66 presenze e 10 gol. Score che lo qualifica come uno dei migliori difensoridel panorama nazionale. «Sono felicissimo – afferma– di vestirmi sempre più di. La mia esperienza qui è stata sinora ricchissima di emozioni: la vittoria del campionato e della Supercoppa, la semifinale playoff di B dello scorso campionato. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia ...