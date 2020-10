Ha l’occhio rosso e non vede bene: i medici gli estraggono un verme di 15 cm dal… (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un occhio arrossato: è cominciata così la disavventura occorsa ad un uomo di 60 anni residente nell’India sud-occidentale. Ovviamente l’uomo si è recato al più vicino pronto soccorso e ha elencato i suoi sintomi: dolore, prurito e un rossore crescente al bulbo oculare. I medici in un primo momento hanno sottovalutato il problema. Poi però si sono dovuti prontamente ricredere. Il paziente, infatti, aveva nell’occhio un verme lungo ben 15 centimetri. Ma la diagnosi non finisce qui: analisi più attente hanno evidenziato la presenza di parassiti anche nel sangue. Nulla di così raro: nel mondo ogni anno circa 120 milioni di individui fanno i conti con questo parassita (sebbene di solito esso non arrivi agli occhi). Ad essere interessate dalla piaga ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un occhio arrossato: è cominciata così la disavventura occorsa ad un uomo di 60 anni residente nell’India sud-occidentale. Ovviamente l’uomo si è recato al più vicino pronto soccorso e ha elencato i suoi sintomi: dolore, prurito e unre crescente al bulbo oculare. Iin un primo momento hanno sottovalutato il problema. Poi però si sono dovuti prontamente ricredere. Il paziente, infatti, aveva nell’occhio unlungo ben 15 centimetri. Ma la diagnosi non finisce qui: analisi più attente hanno evidenziato la presenza di parassiti anche nel sangue. Nulla di così raro: nel mondo ogni anno circa 120 milioni di individui fanno i conti con questo parassita (sebdi solito esso non arrivi agli occhi). Ad essere interessate dalla piaga ...

