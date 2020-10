Gran Bretagna, focolaio Covid in due università di Newcastle: quasi duemila studenti positivi in una settimana (Di giovedì 8 ottobre 2020) Negli ultimi sei giorni oltre mille studenti dell'Università di Newcastle sono risultati positivi al coronavirus. Un dato che si aggiunge ai 770 contagi tra gli studenti della vicina Northumbria ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Negli ultimi sei giorni oltre milledell'Università disono risultatial coronavirus. Un dato che si aggiunge ai 770 contagi tra glidella vicina Northumbria ...

