GF Vip, Patrizia De Blanck fuori controllo: “Mi hai rotto il ca**, vaff**!” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lite furiosa nella Casa del GF Vip. A sbottare, nemmeno a dirlo, ancora Patrizia De Blanck che ha letteralmente perso il controllo lasciando gli altri concorrenti allibiti. Doveva essere un momento allegro e spensierato ma è presto degenerato tra urla e parolacce. È successo tutto ieri sera: la produzione del reality ha concesso l’aperitivo ai vipponi e Matilde Brandi e Stefania Orlando stavano preparando gli stuzzichini quando è sopraggiunta la Contessa de Blanck. “Quante cose hanno mandate, buone”, ha detto cominciando a spizzicare e aprire le buste di patatine. Ecco, proprio una patatina sarebbe stata la “pietra dello scandalo”. Stefania, che aveva ricevuto istruzioni in confessionale, ha ricordato a Patrizia che non poteva farlo: “Contessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lite furiosa nella Casa del GF Vip. A sbottare, nemmeno a dirlo, ancoraDeche ha letteralmente perso illasciando gli altri concorrenti allibiti. Doveva essere un momento allegro e spensierato ma è presto degenerato tra urla e parolacce. È successo tutto ieri sera: la produzione del reality ha concesso l’aperitivo ai vipponi e Matilde Brandi e Stefania Orlando stavano preparando gli stuzzichini quando è sopraggiunta la Contessa de. “Quante cose hanno mandate, buone”, ha detto cominciando a spizzicare e aprire le buste di patatine. Ecco, proprio una patatina sarebbe stata la “pietra dello scandalo”. Stefania, che aveva ricevuto istruzioni in confessionale, ha ricordato ache non poteva farlo: “Contessa ...

