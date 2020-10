‘Gf Vip 5’, arriva finalmente tutta la verità sul fatidico incontro in albergo tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi (Video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni che non si fa altro che parlare dell’incontro tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco avvenuto in albergo prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip 5. La scorsa settimana l’influncer, proprio durante il momento delle nomination, aveva dichiarato che l’attrice gli aveva detto – proprio in occasione di quell’incontro furtivo avvenuto in hotel – che Massimiliano Morra era gay. Adua aveva fortemente smentito non solo di aver fatto questa rivelazione (la stessa che peraltro in Casa ha fatto a Matilde Brandi e Dayane Mello) ma anche di aver incontrato Tommaso. Zorzi, per far emergere tutta la verità, ha chiesto al suo staff di pubblicare la chat di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni che non si fa altro che parlare dell’traDelavvenuto inprima dell’ingresso al Grande Fratello Vip 5. La scorsa settimana l’influncer, proprio durante il momento delle nomination, aveva dichiarato che l’attrice gli aveva detto – proprio in occasione di quell’furtivo avvenuto in hotel – che Massimiliano Morra era gay.aveva fortemente smentito non solo di aver fatto questa rivelazione (la stessa che peraltro in Casa ha fatto a Matilde Brandi e Dayane Mello) ma anche di aver incontrato, per far emergerela verità, ha chiesto al suo staff di pubblicare la chat di ...

RMvoice1 : diciamo che il GF è un gioco che mette a dura prova molti aspetti dei nostri VIP .... ma soprattutto la loro ricres… - AleAsrTotti10 : @RamaTrash8 Cazzo c entra.. se non fossi stata la moglie di Briatore saresti al GF Vip? Se non fossi il fratello di… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, arriva finalmente tutta la verità sul fatidico incontro in albergo tra #AduaDelVesco e #TommasoZorzi (V… - martimessi9 : RT @AtlantisProm: Tommaso:'Adua ma secondo te saresti mai stata al grande fratello se non avessi mai avuto tutte queste storie fake?' Parl… - salvatrash1 : @saretta9742 Durante il GF Vip 2 non c'ero su twitter quindi non so, durante il GF Vip 4 quando c'erano le liti o q… -

