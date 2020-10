Denis Dosio si confessa su Franceska Pepe: “Mi stavo avvicinando” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Denis Dosio ha deciso di confessarsi e mettere fine alle voci che vedono protagonisti lui e Franceska Pepe: “Mi stavo avvicinando” Denis Dosio e Franceska Pepe, Fonte foto: Instagram (@DenisDosio; @FranceskaPepe)Franceska Pepe e Denis Dosio sono ormai entrambi ex concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, infatti, i due sono stati eliminati: la prima tramite il televoto, mentre per motivi diversi. Tra i due giovanissimi ragazzi, all’interno della Casa, non sembrava ci fosse del tenero ed invece Denis ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha deciso dirsi e mettere fine alle voci che vedono protagonisti lui e: “Miavvicinando”, Fonte foto: Instagram (@; @sono ormai entrambi ex concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, infatti, i due sono stati eliminati: la prima tramite il televoto, mentre per motivi diversi. Tra i due giovanissimi ragazzi, all’interno della Casa, non sembrava ci fosse del tenero ed invece...

