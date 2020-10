Covid | nel Vesuviano un drive-in per l’esecuzione dei tamponi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – Sinergia tra Enti Locali ed Asl Napoli 3, nasce così il-in per l’esecuzione deipera San Sebastiano al Vesuvio, comune del Napoletano. Grazie alla collaborazione tra l’Asl napoletana e l’amministrazione comunale è stato aperto al Parco Pubblico di via Panoramica Fellapane un– in per l’esecuzione dirino-faringei, al fine di migliorare la mappatura dei contagi nell’area vesuviana. Il-in, tuttavia, è destinato solo ai cittadini residenti nei comuni di San Sebastiano al Vesuvio e San Giorgio a Cremano. Possono sottoporsi al tampone: asintomatici, cittadini che si trovano in quarantena domiciliare per rientro dall’estero o ...