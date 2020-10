Covid | i numeri di oggi | nuova impennata di contagi | 4 458 in 24 ore

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020)datiaggiornati, diffusi poco fa iufficiali di giovedì 8 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia.si registra unasignificativa crescita dei: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 4.458 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Anchesono stati eseguiti un numero significativo di tamponi, oltre 128mila tamponi. Da ieri si registrano 22 morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.083. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 65.952 con un incremento di 3.376 malati in 24 ore. I guariti e dimessi in 24 ore sono 1.060, in totale in Italia sono 236.353. In terapia intensiva ci sono 21 persone in più, 358 in tutto. (in ...