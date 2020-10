Coronavirus, in Campania il boom di contagi fa paura: ore di coda per i test (ancora troppo pochi). Polemica sul bando lampo di De Luca (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Campania l’emergenza tamponi e l’emergenza contagiati camminano a braccetto. Ci sono troppi infetti, si fanno troppi pochi test, con una media di circa 7000 al giorno (circa la metà del Lazio) e le due cose quasi certamente sono collegate. Lo ha spiegato il dottor Paolo Spada, chief editor della pagina facebook ‘Pillole di Ottimismo’: se il rapporto tra persone testate e positivi è così alto come in Campania, qualcosa sta sfuggendo nel controllo dei contatti dei positivi, il virus circola senza essere intercettato dai servizi territoriali sanitari, e bisognerebbe reagire aumentando il numero di test e le attività di prevenzione. Cosa che al momento non sta accadendo. Anche per questo motivo il governatore Vincenzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Inl’emergenza tamponi e l’emergenzaati camminano a braccetto. Ci sono troppi infetti, si fanno troppi, con una media di circa 7000 al giorno (circa la metà del Lazio) e le due cose quasi certamente sono collegate. Lo ha spiegato il dottor Paolo Spada, chief editor della pagina facebook ‘Pillole di Ottimismo’: se il rapporto tra personeate e positivi è così alto come in, qualcosa sta sfuggendo nel controllo dei contatti dei positivi, il virus circola senza essere intercettato dai servizi territoriali sanitari, e bisognerebbe reagire aumentando il numero die le attività di prevenzione. Cosa che al momento non sta accadendo. Anche per questo motivo il governatore Vincenzo ...

LegaSalvini : DE LUCA, IMPARA E VERGOGNATI - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,7% Regioni con… - LegaSalvini : LA 'RIVINCITA' DI #FONTANA: L'OSPEDALE COVID IN FIERA APERTO AI MALATI DI ALTRE REGIONI - battitomilan7 : RT @Agenzia_Ansa: In Campania 757 nuovi casi di Covid-19 su 9.925 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima ment… - Spiralwavemood : RT @Agenzia_Ansa: In Campania 757 nuovi casi di Covid-19 su 9.925 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima ment… -