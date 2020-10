Contagi su, FdI attacca De Luca: “Ora uso massiccio di tamponi rapidi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- Numeri che parlano chiaro: 757 positivi su 9.925 tamponi giornalieri, 16.464 Contagiati a fronte di 654.892 tamponi complessivi con 470 morti e 7.044 guariti. Numeri in rapida risalita che spingono il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia, a sbottare contro l’azione del Governatore: “Da giorni la Campania ha il triste primato dei Contagi in Italia ma nulla cambia per De Luca. Da giorni invochiamo una nuova strategia di prevenzione ma non se ne vede l’ombra. Occorrono i ‘drive in’ per fare molte migliaia di tamponi in più e occorre intervenire sulle scuole con massiccio utilizzo di tamponi rapidi in automedicazione che possano dare esiti veloci. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- Numeri che parlano chiaro: 757 positivi su 9.925giornalieri, 16.464ati a fronte di 654.892complessivi con 470 morti e 7.044 guariti. Numeri in rapida risalita che spingono il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia, a sbottare contro l’azione del Governatore: “Da giorni la Campania ha il triste primato deiin Italia ma nulla cambia per De. Da giorni invochiamo una nuova strategia di prevenzione ma non se ne vede l’ombra. Occorrono i ‘drive in’ per fare molte migliaia diin più e occorre intervenire sulle scuole conutilizzo dirapidi in automedicazione che possano dare esiti veloci. ...

