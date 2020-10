“Come si chiama quel brano che fa così?”: su Spotify arriva la ricerca tramite testo (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Dai, come si chiama quel brano che dice così, hai capito quale?” Quante volte ci siamo posti e abbiamo posto ad altri questa domanda, ossessionati da una canzone di cui ricordiamo qualche parola, forse il ritornello, ma non abbiamo mai conosciuto il titolo? Ebbene ora questo non sarà più un problema, almeno per chi è utente Spotify. Il popolare servizio di musica in streaming ha infatti rilasciato un nuovo servizio, sia su Android che su iPhone, che consente di rintracciare un brano proprio attraverso il testo anziché tramite il titolo. La funzione sembra essere piuttosto semplice: all’utente infatti sarà sufficiente digitare la parte di testo che ricorda nella barra di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Dai, come siche dice così, hai capito quale?” Quante volte ci siamo posti e abbiamo posto ad altri questa domanda, ossessionati da una canzone di cui ricordiamo qualche parola, forse il ritornello, ma non abbiamo mai conosciuto il titolo? Ebbene ora questo non sarà più un problema, almeno per chi è utente. Il popolare servizio di musica in streaming ha infatti rilasciato un nuovo servizio, sia su Android che su iPhone, che consente di rintracciare unproprio attraverso ilanzichéil titolo. La funzione sembra essere piuttosto semplice: all’utente infatti sarà sufficiente digitare la parte diche ricorda nella barra di ...

