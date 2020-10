Caos Juventus-Napoli | parla Lippi | “I protocolli devono essere rispettati”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ci sono deiche vanno rispettati, se ne èto molto fino ad oggi e ci saranno ulteriori accertamenti“. È questo il pensiero di Marcello, ex ct della Nazionale italiana campione del mondo 2006, in merito al, una partita sospesa tra il 3-0 a tavolino e il possibile rinvio dopo che i partenopei hanno disertato la gara per casi di Covid. A margine della presentazione del Viareggio Calcio,hato anche del recente passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla: “Nevano da tempo, si tratta di un giocatore che non può che crescere ancora al fianco di altri campioni” ha detto l’ex ct azzurro.