BNP Paribas in Italia | test sierologici gratuiti ai dipendenti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo BNPinha definito un accordo con SiSalute – società di UniSalute per la gestione e la commercializzazione di servizi sanitari non assicurativi – per consentire ai propridi effettuare, in modo gratuito e su base volontaria,di tipo quantitativo (che rilevano la quantità di anticorpi IgM e IgG anti SARS CoV-2). Ciò permetterà di ottenere uno screening a beneficio di tutte le persone di BNL e delle Società del Gruppo BNPine rappresenta inoltre un contributo di informazioni che l’azienda vuole dare, attraverso i dati che saranno raccolti dai, agli studi epidemiologici in corso presso l’Università ...