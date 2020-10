Bellezza d’autunno e capelli | l’hair care parte dallo shampoo

Leggi su zon

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Hai passato tutta l’estate a cavallo del sup, o magari del kite con la chioma al vento? Temi gli effetti del cambio di stagione sulla salute dei(oltre che sul morale)? Il segreto, ora che le temperature scendono, è prendere le cose con dolcezza: risparmiare le energie e concentrarti sul benessere e i piaceri del mondo deiCome prendersi cura deifragili e danneggiati L’estate è appena finita e hai già nostalgia dei tuffi, della tintarella e delle sudate all’aria aperta? All’effetto-autunno non si scampa: il corpo e la mente devono abituarsi a nuovi ritmi di vita e non sempre l’adattamento è facile, anzi. Come non lo è rinunciare – o ridurre drasticamente – l’attività outdoor: come noto, quest’ultima è ...