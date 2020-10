Audio WhatsApp fake su rapine ad Angri tramite finti dipendenti ASL (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sta circolando in queste ore un messaggio Audio WhatsApp fake, in riferimento a presunte rapine ad Angri, in provincia di Salerno, organizzate da malviventi che fingono di essere dipendenti ASL. Si tratta dell’ennesima bufala riscontrata nel corso degli ultimi mesi a proposito del Coronavirus, sfruttando il potenziale delle app di messaggistica in termini di comunicazioni virali. Trend, questo, che era stato inaugurato lo scorso mese di marzo (come vi abbiamo riportato sul nostro magazine), poco dopo l’arrivo delle misure che hanno imposto il lockdown. Cosa dice l’Audio WhatsApp fake sulle rapine ad Angri con presunti addetti ASL In sostanza, il messaggio Audio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sta circolando in queste ore un messaggio, in riferimento a presuntead, in provincia di Salerno, organizzate da malviventi che fingono di essereASL. Si tratta dell’ennesima bufala riscontrata nel corso degli ultimi mesi a proposito del Coronavirus, sfruttando il potenziale delle app di messaggistica in termini di comunicazioni virali. Trend, questo, che era stato inaugurato lo scorso mese di marzo (come vi abbiamo riportato sul nostro magazine), poco dopo l’arrivo delle misure che hanno imposto il lockdown. Cosa dice l’sulleadcon presunti addetti ASL In sostanza, il messaggio...

thurgon : @ilDiozzi Sarebbe il mio incubo, già mi prende un raptus omicida ogni qual volta mi arriva un audio messaggio si Wh… - martabassof : RT @ilDiozzi: Una roba tipo whatsapp ma solo con gli audio di massimo 1 minuto e una zona per aggiungere effetti e suoni alla registrazione… - ilDiozzi : Una roba tipo whatsapp ma solo con gli audio di massimo 1 minuto e una zona per aggiungere effetti e suoni alla reg… - leclerckkonenn7 : Finalmente nella barra di ricerca della home page di WhatsApp si possono ricercare parole chiave, file audio, immag… - winteriscomving : per la prima volta ho ascoltato un audio su whatsapp di QUATTORDICI minuti se questo non è amore @CEOSansaStan -

Ultime Notizie dalla rete : Audio WhatsApp WhatsApp e note audio: vi sveliamo il trucco per ascoltarle offline TecnoAndroid Il consigliere regionale Paolucci sulla nuova linea ferroviaria Pescara - Roma: "Merito del Governo e dell'ex giunta D'Alfonso"

Il capogruppo alla Regione del Pd commenta la presentazione fatta ieri del progetto per il potenziamento della linea ferroviaria fra Pescara e la Capitale ...

Meteo Bologna, le previsioni del weekend 10-11 ottobre

Previsione 3bmeteo per Bologna, venerdì 9 ottobre. A Bologna domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata ...

Il capogruppo alla Regione del Pd commenta la presentazione fatta ieri del progetto per il potenziamento della linea ferroviaria fra Pescara e la Capitale ...Previsione 3bmeteo per Bologna, venerdì 9 ottobre. A Bologna domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata ...