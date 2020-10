Assegno sociale, fa cumulo con la pensione di reversibilità della madre? (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Assegno sociale è una prestazione assistenziale che l’INPS eroga a cittadini che versano in situazione economica disagiata e che rispondono a precisi requisiti reddituali e residenziali. Assegno sociale e reddito Con questo articolo rispondiamo ai dubbi di un lettore di Pensioniefisco.it che scrive per togliersi un dubbio sull’Assegno sociale Buon pomeriggio, potrei avere Per cortesia un chiarimento ? Una persona amica separato legalmente, ha 67 anni è nulla tenente Non ha neppure L’auto. Non avendo raggiunto i contributi necessari per richiedere la pensione, percepisce l’Assegno sociale. Per non risultare senza fissa dimora ha la residenza a casa ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’è una prestazione assistenziale che l’INPS eroga a cittadini che versano in situazione economica disagiata e che rispondono a precisi requisiti reddituali e residenziali.e reddito Con questo articolo rispondiamo ai dubbi di un lettore di Pensioniefisco.it che scrive per togliersi un dubbio sull’Buon pomeriggio, potrei avere Per cortesia un chiarimento ? Una persona amica separato legalmente, ha 67 anni è nulla tenente Non ha neppure L’auto. Non avendo raggiunto i contributi necessari per richiedere la, percepisce l’. Per non risultare senza fissa dimora ha la residenza a casa ...

BgGiamba : RT @GiancarloDeRisi: Immigrati furbetti a Pordenone. Prendevano una paga dignitosa, ma non la dichiaravano per mantenere l'assegno sociale… - marinburrasca : RT @Nyla_1234: Altro che i 280euro che percepiscono gli invalidi! Ci sono immigrati che percepiscono l'assegno sociale fino a 1500euro men… - marinburrasca : RT @GiancarloDeRisi: Immigrati furbetti a Pordenone. Prendevano una paga dignitosa, ma non la dichiaravano per mantenere l'assegno sociale… - studiobuonomo : Studio Legale Buonomo - Diritto Previdenziale ed Assistenziale: Per il diritto all'assegno sociale è irrilevante l.… - umbertofranzoni : @stopcensurainfo Questo lo dicevano i cattocomunisti negli anni 90. Con l'irpef della mia pensione contribuisco e… -