Alunno si toglie la mascherina | il professore va fuori di testa -VIDEO

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Brutto episodio a Teggiano in una scuola. Unha preso a schiaffi unin seguito a una discussione sulla: la scena ripresa dai compagni di classe Un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

MariaGraziaVac9 : Un alunno che ha un po' d'ansia, mal di pancia... Ha difficoltà a scrivere a lavorare sul quaderno. Eppure ha prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Alunno toglie

Orizzonte Scuola

I problemi sul sostegno stanno portando il sistema al collasso: migliaia di cattedre vuote coperte in ritardo da docenti non specializzati.'Era impossibile prepararsi in tempo e - aggiunge Shaurli - con il personale adeguato stabilire un luogo dedicato per ogni distretto sanitario in cui fare i tamponi rapidi agli studenti? La verità è c ...