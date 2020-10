Altri due casi positivi in Rai, allarme per il concorso di sabato a Roma (Di giovedì 8 ottobre 2020) allarme in vista del concorso Rai del prossimo sabato 10 ottobre alla fiera di Roma, dove si ritroveranno insieme almeno 4 mila persone. La tv di stato - come si legge su Prima Pagina News - ha registrato Altri due casi positivi da Covid-19 accertati in queste ultime 48 ore nel palazzo di Viale Mazzini, cuore strategico della RAI. L'azienda ha avuto evidenza di un caso di positività di un dipendente della Direzione Acquisti di Roma. Come previsto, è stato immediatamente avviato il tracciamento per la conseguente condivisione con la ASL dei possibili contatti da sottoporre a tampone molecolare. Non appena disponibili- informa una nota interna di Viale Mazzini- verranno forniti aggiornamenti sull'evoluzione della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020)in vista delRai del prossimo10 ottobre alla fiera di, dove si ritroveranno insieme almeno 4 mila persone. La tv di stato - come si legge su Prima Pagina News - ha registratodueda Covid-19 accertati in queste ultime 48 ore nel palazzo di Viale Mazzini, cuore strategico della RAI. L'azienda ha avuto evidenza di un caso dità di un dipendente della Direzione Acquisti di. Come previsto, è stato immediatamente avviato il tracciamento per la conseguente condivisione con la ASL dei possibili contatti da sottoporre a tampone molecolare. Non appena disponibili- informa una nota interna di Viale Mazzini- verranno forniti aggiornamenti sull'evoluzione della ...

Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus evidenziati oggi dai bollettini delle due Asl, Toscana Centro e Sud Est. Sono 15 in Valdarno aretino a cui si somma 1 caso in Valdarno fiorentino, residente nel ...

Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus evidenziati oggi dai bollettini delle due Asl, Toscana Centro e Sud Est. Sono 15 in Valdarno aretino a cui si somma 1 caso in Valdarno fiorentino, residente nel ...