Volley, Superlega 2020/2021: classifica e risultati della regular season (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La classifica e tutti i risultati della regular season della Superlega 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causa della pandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al termine della stagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito la classifica e tutti i risultati aggiornati. classifica ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lae tutti idiaggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causapandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al terminestagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito lae tutti iaggiornati....

PowervolleyMI : ?? | 3° SET ?? ? Una lotta continua: 25-25 ?? ? #Superlega #MilanoVibo ?? ? #UnaSolaFede ?? ? #Allianz… - PowervolleyMI : ?? | 3° SET ?? ? Mosca segna un primo tempo strepitoso: 24-22 ?? ? #Superlega #MilanoVibo ?? ? #UnaSolaFede ?? ?… - PowervolleyMI : ?? | 3° SET ?? ? Coach Piazza chiama il time out sul punteggio di 23-22 dopo il recupero di Vibo? ? ? #Superlega… - PowervolleyMI : ?? | 3° SET ?? ? Basic sfonda la difesa avversaria: 23-19 ?? ? #Superlega #MilanoVibo ?? ? #UnaSolaFede ?? ?… - carryon_911 : Trentino Volley per la serie: my expectations were low but PORCA PUTTANA?? Non dico più niente che è meglio..… -