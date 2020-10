Venerdì 13: i fan potranno compiere a Halloween un tour di Camp Crystal Lake (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I fan del franchise horror di Venerdì 13 potranno compiere un tour dell'iconica location di Camp Crystal Lake per festeggiare Halloween. Venerdì 13 ha reso Camp Crystal Lake un luogo iconico e ora i fan potranno compiere un tour dell'area in occasione di Halloween. Nella vita reale la location usata per il franchise si chiama Camp NoBeBoSco, ed è un Campeggio usato dai Boy Scout a Hardwick, in New Jersey. La storia di Jason Vorhees è iniziata negli anni '80 e Venerdì 13, nel corso degli ultimi decenni, ha dato vita a dieci lungometraggi, un reboot e un crossover con la storia di Freddy ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I fan del franchise horror di Venerdì 13undell'iconica location diper festeggiare. Venerdì 13 ha resoun luogo iconico e ora i fanundell'area in occasione di. Nella vita reale la location usata per il franchise si chiamaNoBeBoSco, ed è uneggio usato dai Boy Scout a Hardwick, in New Jersey. La storia di Jason Vorhees è iniziata negli anni '80 e Venerdì 13, nel corso degli ultimi decenni, ha dato vita a dieci lungometraggi, un reboot e un crossover con la storia di Freddy ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Venerdì 13: i fan potranno compiere a Halloween un tour di Camp Crystal Lake - KURO1I : da qui potete silenziarmi fan di aot che non leggono il manga o che lo leggono ma aspettano venerdì - Gatzilfalco : @FuBabbo @sscnapoli Nota le date:articolo venerdì mattina sul giovedì sera Venerdì alle 14il Napoli ha la positivit… - 1926Azzurro : @armigno @LoryMice @adceu_kinda_fan Che ne so. Ma comunque quello che manca è quello di venerdì mattina. Ancora non… - 1926Azzurro : @LoryMice @armigno @adceu_kinda_fan Cosa non ha fatto dopo Genoa? Il primo positivo l'ha avuto al secondo tampone venerdì pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì fan Venerdì 13: i fan potranno compiere a Halloween un tour di Camp Crystal Lake Movieplayer.it