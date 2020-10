Una via dedicata a Stefano Cucchi in Calabria, il sindaco: «Ridisegnamo la toponomastica con le vittime di mafia, di femminicidio e di diritti civili violati» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una via dedicata a Stefano Cucchi, per non dimenticare mai la vicenda di cui è stato vittima il geometra romano morto il 22 ottobre 2009 al Regina Coeli, dove è rimasto una settimana in custodia cautelare dopo essere stato fermato per droga (20 grammi di hashish e 3 dosi di cocaina) il 15 ottobre. Succede a Reggio Calabria, nel Comune di Cinquefrondi, su iniziativa del sindaco Michele Conia, da poco rieletto con il 75% delle preferenze. A rendere nota la novità sull’intitolazione della strada è la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, che negli ultimi undici anni ha ingaggiato battaglie legali senza precedenti per fare luce su una vicenda colma di omertà, depistaggi e insabbiamenti. «Una via intitolata a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una via, per non dimenticare mai la vicenda di cui è stato vittima il geometra romano morto il 22 ottobre 2009 al Regina Coeli, dove è rimasto una settimana in custodia cautelare dopo essere stato fermato per droga (20 grammi di hashish e 3 dosi di cocaina) il 15 ottobre. Succede a Reggio, nel Comune di Cinquefrondi, su iniziativa delMichele Conia, da poco rieletto con il 75% delle preferenze. A rendere nota la novità sull’intitolazione della strada è la sorella di, Ilaria, che negli ultimi undici anni ha ingaggiato battaglie legali senza precedenti per fare luce su una vicenda colma di omertà, depistaggi e insabbiamenti. «Una via intitolata a ...

vitocrimi : Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al testo base del @Mov5Stelle sul… - emenietti : ma facciamola ancora una giornata con titoli che non si capiscono e formulazioni ambigue sulle mascherine per via d… - fanpage : È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei… - CarratuIsa : RT @serenel14278447: La sfida che non ti aspetti: uno struzzo affianca il gruppo di ciclisti, così la pedalata domenicale … - Sinistrait_ : RT @AlRobecchi: Aggiornamento. Fontana & Gallera che avevano rifiutato vaccini antinfluenzali in marzo perché giudicavano eccessivo il prez… -