Treviso, martellate in testa per rubargli l'orologio: 'Un altro colpo e sarei morto' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta A Giuliana trema ancora la voce mentre racconta la violenta rapina subita nella sua casa di Caerano di San Marco , in provincia di Treviso : 'Se avessi aspettato l'ambulanza o mio figlio, mio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta A Giuliana trema ancora la voce mentre racconta la violenta rapina subita nella sua casa di Caerano di San Marco , in provincia di: 'Se avessi aspettato l'ambulanza o mio figlio, mio ...

francobus100 : Ristoratore preso a martellate dai banditi per il Rolex, la moglie lo carica in auto e lo salva - samdcarta : Ristoratore preso a martellate dai banditi per il Rolex, la moglie lo carica in auto e lo salva - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Ristoratore preso a martellate per il #rolex, la moglie lo carica in auto e lo salva - aylaf__ : RT @Gazzettino: Ristoratore preso a martellate per il #rolex, la moglie lo carica in auto e lo salva - ABosurgi : RT @Gazzettino: Ristoratore preso a martellate per il #rolex, la moglie lo carica in auto e lo salva -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso martellate Treviso, martellate in testa per rubargli l'orologio: "Un altro colpo e sarei morto" TGCOM Treviso, martellate in testa per rubargli l'orologio: "Un altro colpo e sarei morto"

A Giuliana trema ancora la voce mentre racconta la violenta rapina subita nella sua casa di Caerano di San Marco, in provincia di Treviso: "Se avessi aspettato l'ambulanza o mio figlio, mio ma ...

Caerano San Marco (TV): rapinato e picchiato con un martello

Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, un ristoratore 82enne, Renzo Durante è stato aggredito in casa da due banditi.

A Giuliana trema ancora la voce mentre racconta la violenta rapina subita nella sua casa di Caerano di San Marco, in provincia di Treviso: "Se avessi aspettato l'ambulanza o mio figlio, mio ma ...Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, un ristoratore 82enne, Renzo Durante è stato aggredito in casa da due banditi.