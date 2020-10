Ternana-Palermo, esordio dal 1′ per Rauti e Somma: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Queste le formazioni ufficiali della gara Ternana-Palermo, valevole per la 3a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15.00.Ternana: 1 Iannarilli, 3 Mammarella, 5 Damian, 6 Kontek, 7 Furlan, 10 Vantaggiato, 15 Suagher, 17 Falletti, 21 Partipilo, 25 Defendi (cap.), 29 Diakhite.A disposizione: 22 Vitali, 8 Proietti, 11 Torromino, 14 Russo, 18 Boben, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 26 Laverone, 30 Palumbo, 31 Frascatore.Palermo: 1 Pelagotti, 2 Doda, 13 Lancini, 24 Somma (cap.), 15 Marconi, 19 Odjer, 8 Martin, 5 Palazzi, 14 Valente, 23 Rauti, 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 4 Accardi, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Peretti, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh, 25 Cangemi, 26 Marong.ARBITRO: Matteo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Queste ledella gara, valevole per la 3a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15.00.: 1 Iannarilli, 3 Mammarella, 5 Damian, 6 Kontek, 7 Furlan, 10 Vantaggiato, 15 Suagher, 17 Falletti, 21 Partipilo, 25 Defendi (cap.), 29 Diakhite.A disposizione: 22 Vitali, 8 Proietti, 11 Torromino, 14 Russo, 18 Boben, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 26 Laverone, 30 Palumbo, 31 Frascatore.: 1 Pelagotti, 2 Doda, 13 Lancini, 24(cap.), 15 Marconi, 19 Odjer, 8 Martin, 5 Palazzi, 14 Valente, 23, 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 4 Accardi, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Peretti, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh, 25 Cangemi, 26 Marong.ARBITRO: Matteo ...

Mediagol : #Ternana-#Palermo, esordio dal 1' per #Rauti e #Somma: le #formazioniufficiali - Mediagol : #Ternana-#Palermo, esordio dal 1' per Rauti e Somma: le formazioni ufficiali - ILOVEPACALCIO : TERNANA-PALERMO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ilovepalermocalcio - MomentiCalcio : #SerieC, Girone C, oggi la terza giornata: #Ternana-#Palermo trasmessa in diretta Tv - UCommentator2 : Segnalo Ternana- Palermo alle 15 in diretta su @RaiSport -

Ultime Notizie dalla rete : Ternana Palermo Ternana-Palermo, il big match di Serie C in chiaro su Rai Sport

TERNI - Ternana-Palermo: si accendono le luci di Rai Sport sul big match. La gara infatti verrà trasmessa in chiaro alle ore 15. Gli umbri di Cristiano Lucarelli, infatti, ospiteranno i siciliani alle ...

Serie C, Ternana-Palermo in chiaro su Rai Sport

TERNI - Si accendono i riflettori sulla Serie C: oggi alle 15 Rai Sport trasmetterà in chiaro la sfida di cartello tra la Ternana di Cristiano Lucarelli e il Palermo allenato da Roberto Boscaglia. “Le ...

TERNI - Ternana-Palermo: si accendono le luci di Rai Sport sul big match. La gara infatti verrà trasmessa in chiaro alle ore 15. Gli umbri di Cristiano Lucarelli, infatti, ospiteranno i siciliani alle ...TERNI - Si accendono i riflettori sulla Serie C: oggi alle 15 Rai Sport trasmetterà in chiaro la sfida di cartello tra la Ternana di Cristiano Lucarelli e il Palermo allenato da Roberto Boscaglia. “Le ...