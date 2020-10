Terapie intensive: dopo 5 mesi, ancora fermi i cantieri per i nuovi 7.500 posti letto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A metà maggio, con il decreto rilancio, il governo ha stanziato 1,1 miliardi per mettere in sicurezza 7.500 posti letto di terapia intensiva che durante l’emergenza erano stati sistemati alla meno peggio per assistere i pazienti Covid. Siamo a ottobre, con la seconda ondata di virus alle porte, e di cantieri non se ne è aperto neanche uno, racconta La Stampa. Le Regioni e il commissario Domenico Arcuri si sono rimpallati le responsabilità a lungo prima di arrivare a un accordo che dovrebbe consentire ora di procedere alle gare d’appalto con procedura semplificata, quindi velocizzando i tempi. Il 12 ottobre è stata fissata la deadline per la presentazione delle offerte da parte delle ditte appaltatrici. Poi entro fine mese dovrebbero partire i cantieri che però potrebbero ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A metà maggio, con il decreto rilancio, il governo ha stanziato 1,1 miliardi per mettere in sicurezza 7.500di terapia intensiva che durante l’emergenza erano stati sistemati alla meno peggio per assistere i pazienti Covid. Siamo a ottobre, con la seconda ondata di virus alle porte, e dinon se ne è aperto neanche uno, racconta La Stampa. Le Regioni e il commissario Domenico Arcuri si sono rimpallati le responsabilità a lungo prima di arrivare a un accordo che dovrebbe consentire ora di procedere alle gare d’appalto con procedura semplificata, quindi velocizzando i tempi. Il 12 ottobre è stata fissata la deadline per la presentazione delle offerte da parte delle ditte appaltatrici. Poi entro fine mese dovrebbero partire iche però potrebbero ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Figuraccia in Aula sul nuovo… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Ippolito (Spallanzani), dopo aver illustrato quanto fatto negli ultimi mesi a livello sanitari… - fanpage : A che punto sono le terapia intensive in Italia? Ecco le regioni con il numero più elevato di ricoverati per… - luigipelli : RT @swamilee: Anche Cacciari crede che una pandemia si affronti con le terapie intensive. E ne parla con leggerezza, come se si trattasse… - Meira85253235 : -