Soleil Sorge conferma, Iconize ha finto l’aggressione omofoba usando un surgelato. Barbara d’Urso: “sono sotto choc” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, Soleil Sorge e si è schierata duramente contro Iconize. Soleil, ospite nel salotto di Barbara d’Urso, ha ri-aperto il caso di cui si parla da giorni. Dalle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è chiaro che tutto il caso mediatico che Marco Ferrero, in arte Iconize, ha creato sarebbe finto. Stando a quanto dice Soleil Sorge, Iconize si sarebbe creato l’ematoma all’occhio tirandosi un surgelato in faccia. Alle sue parole la padrona di casa si è detta disgustata da tutto. In particolar modo si è detta inorridita del fatto che Iconize abbia utilizzato il suo programma, da ... Leggi su trendit (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque,e si è schierata duramente contro, ospite nel salotto did’Urso, ha ri-aperto il caso di cui si parla da giorni. Dalle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è chiaro che tutto il caso mediatico che Marco Ferrero, in arte, ha creato sarebbe. Stando a quanto dicesi sarebbe creato l’ematoma all’occhio tirandosi unin faccia. Alle sue parole la padrona di casa si è detta disgustata da tutto. In particolar modo si è detta inorridita del fatto cheabbia utilizzato il suo programma, da ...

Il giorno prima mi aveva detto che subire un'aggressione omofoba gli avrebbe portato visibilità". Soleil Sorge, ospite di Pomeriggio Cinque, scarica il suo ex amico Iconize, nome d'arte di Marco ...

