Sergio Mattarella ha dedicato una medaglia d’oro alla memoria di Willy e don Roberto Malgesini

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono due le medaglie d’oroche il 7 ottobre sono state conferite dal presidente della Repubblica. Una è andata aMonteiro Duarte mentre l’altra a donera il ragazzo ucciso a Colleferro il 6 settembre mentre difendeva un suo amico aggredito. Don, soprannominato “il prete degli ultimi”, è stato assassinato a Como il 14 settembre da un clochard tunisino di 53 anni. Aè andata laal valore civile, a donquella al merito civile. In occasione del conferimento,ha motivato così la scelta: Il Presidente della ...

pdnetwork : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria di Wil… - Tg3web : 'Sono esempi di altruismo ed eroismo'. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assegna le medaglie d'oro a… - LaStampa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito - su proposta del Ministro dell'Interno – la medagl… - salfasanop : RT @NiccoloZancan: Per don Roberto Melgesini, amico di tutti. Da oggi insignito, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della… - abracadabra1970 : RT @caritas_milano: Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete?… -

Avvocato Domenico Marzi, come legale della famiglia Monteiro Duarte, genitori e sorella del ragazzo ucciso a Colleferro da una gang di violenti, cosa pensa dell'iniziativa del ministro di Giustizia ...