Repubblica: Juve, la bolla dura solo due giorni. A Torino l’imbarazzo è notevole (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La bolla della Juventus non era poi così rigida se i nazionali bianconeri l’hanno abbandonata. Ora sul caso indaga la Procura della Repubblica e, come scrive la Stampa, la questione potrebbe finire anche sul tavolo del giudice sportivo. Mentre il Napoli è chiuso in isolamento a Castel Volturno, da ieri sera, la bolla bianconera, scrive Repubblica, si è bucata dopo appena due giorni, con almeno quattro giocatori che rischiano di essere segnalati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento fiduciario. Sono sette i bianconeri che hanno lasciato il J Hotel e in 4 sono addirittura volati via dall’Italia. “La Juve ha fatto sapere che non è un suo problema: ha autorizzato 7 giocatori, tra cui ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ladellantus non era poi così rigida se i nazionali bianconeri l’hanno abbandonata. Ora sul caso indaga la Procura dellae, come scrive la Stampa, la questione potrebbe finire anche sul tavolo del giudice sportivo. Mentre il Napoli è chiuso in isolamento a Castel Volturno, da ieri sera, labianconera, scrive, si è bucata dopo appena due, con almeno quattro giocatori che rischiano di essere segnalati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento fiduciario. Sono sette i bianconeri che hanno lasciato il J Hotel e in 4 sono addirittura volati via dall’Italia. “Laha fatto sapere che non è un suo problema: ha autorizzato 7 giocatori, tra cui ...

espressonline : Esclusivo - Così De Laurentiis è stato salvato da De Luca: ecco i documenti su #JuveNapoli - aves_giove : RT @CozzolinoSalvo: Eppure basterebbe leggere semplicemente le carte per capire quali sono le canaglie in azione. #JuveNapoli https://t.co… - RAccoss : RT @anti_calcio: Agnelli domenica: la juve rispetta rigorosamente le regole. Mercoledì: - napolista : Repubblica: #Juve, la #bolla dura solo due giorni. A Torino l’imbarazzo è notevole Dopo il discorso di #Agnelli sul… - ERYREY72 : RT @CozzolinoSalvo: Eppure basterebbe leggere semplicemente le carte per capire quali sono le canaglie in azione. #JuveNapoli https://t.co… -