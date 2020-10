Real Madrid senza acquisti | non accadeva dal 1980

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilnon ha fattonell’ultima finestra di mercato. L’ultima volta fu nelSolo cessioni, e che cessioni, e nessun acquisto per ilnella finestra di mercato chiusasi da poco. I Blancos hanno inserito solo Odegaard, Lunin e Odriozola, tutti rientrati dai prestiti, ma Zidane non ha abbracciato nessun volto nuovo. Il motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, è da riportare al fatto che, in tempi di crisi come questi, il club spagnolo vuole fare economia per investire poi soldi ammodernare il Santiago Bernabeu e regalargli anche un tetto. L’ultima volta che ilnon fece, fu nelma i motivi erano ben diversi. Quella squadra, ...