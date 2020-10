Need for Speed: Hot Pursuit Remastered su PC è praticamente identico alla versione del 2010 nei primi video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Need for Speed: Hot Pursuit Remastered porterà con sé grandi aggiornamenti su console, ma i giocatori PC potrebbero non notarli.A seguito di vari rumor, lunedì EA ha ufficialmente rivelato Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Il remaster arriverà su PC, PS4, Xbox One e Switch a novembre, portando con sé alcuni miglioramenti visivi rispetto all'originale e l'aggiunta del cross-play.Tuttavia, questi aggiornamenti della grafica sembrano abbastanza insignificanti nella versione per PC del remaster e, anzi, il gioco sembra decisamente simile all'originale del 2010.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)for: Hotporterà con sé grandi aggiornamenti su console, ma i giocatori PC potrebbero non notarli.A seguito di vari rumor, lunedì EA ha ufficialmente rivelatofor: Hot. Il remaster arriverà su PC, PS4, Xbox One e Switch a novembre, portando con sé alcuni miglioramenti visivi rispetto all'originale e l'aggiunta del cross-play.Tuttavia, questi aggiornamenti della grafica sembrano abbastanza insignificanti nellaper PC del remaster e, anzi, il gioco sembra decisamente simile all'originale del.Leggi altro...

SMARTCDKEYS_IT : ?? Questa Sony di ottobre ha preparato dei grandi regali per i suoi iscritti a Playstation Plus. ?? Need For Speed Pa… - GamingToday4 : Need For Speed Hot Pursuit Remastered – ecco tutto ciò che sappiamo finora - iCrewPlay : ?? Need For Speed Hot Pursuit Remastered – ecco tutto ciò che sappiamo finora - art_for_free : RT @polasein500cc: “Maestro, do I need to get undressed?' MM (in posa per un ritratto, rivolta al pittore Nano Campeggi) - infoitscienza : Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è stato annunciato! -