Napoli, calciatore della Primavera positivo: tutti negativi in prima squadra, ma manca Lobotka

Nuovo giro di tamponi per il Napoli. Buone notizie per gli azzurri. Proprio poche ore fa, il club, ha comunicato che anche al giro di tamponi effettuato dalla prima squadra nella giornata di oggi non sono stati rilevati nuovi positivi. All'interno dello stesso comunicato, si evince però, che il tampone di Lobotka non è ancora stato elaborato e che un giocatore della primavera azzurra è stato trovato positivo. "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore della Primavera."

