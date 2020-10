Miraggi e fate morgane | due fenomeni della rifrazione

Leggi su bufale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Se non vedo, non credo” è una risposta comune che ognuno di noi ha dato di fronte a situazioni di stupore o paradossali, forse assumendo che un oggetto “osservato” esista dogmaticamente così come lo si vede. Per quanto fondamentale, tuttavia, anche il sensovista può fallire in contesti particolari, mostrandoci scenari inesistenti o irreali che ci possono condurre ad una visione distortarealtà: ne sono un esempio lampante. Il principale contesto fisico che sottende i due tipi dicitati è quello: quando un raggio luminoso viaggia in un mezzo non omogeneo o attraversa la superficie di separazione di due “mezzi” diversi ...