Mercato Juve, Paratici non si ferma: ecco la lista completa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Spesa finita? No signori. Nonostante una lista degli acquisti in buona parte soddisfatta, ci sarebbero ancora numerose pedine in attesa di finire sul carrello della spesa targato Juventus. Operatore numero uno in questo campo è il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Quest’ultimo infatti, nonostante la finestra estiva di calcioMercato si sia ufficialmente conclusa da alcuni giorni, avrebbe continuato il suo lavoro nell’ombra per portare a Torino nuove stelle. L’obiettivo numero sarebbero quello di puntellare definitivamente la rosa di Pirlo, magari una volta compresi maggiormente i punti deboli della formazione. Al momento, i tasselli scoperti sembrerebbero quelli dell’esterno sinistro e della vice-Morata, oltre che quello di un ulteriore centrocampista nell’evenienza di un ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Spesa finita? No signori. Nonostante unadegli acquisti in buona parte soddisfatta, ci sarebbero ancora numerose pedine in attesa di finire sul carrello della spesa targatontus. Operatore numero uno in questo campo è il direttore sportivo bianconero Fabio. Quest’ultimo infatti, nonostante la finestra estiva di calciosi sia ufficialmente conclusa da alcuni giorni, avrebbe continuato il suo lavoro nell’ombra per portare a Torino nuove stelle. L’obiettivo numero sarebbero quello di puntellare definitivamente la rosa di Pirlo, magari una volta compresi maggiormente i punti deboli della formazione. Al momento, i tasselli scoperti sembrerebbero quelli dell’esterno sinistro e della vice-Morata, oltre che quello di un ulteriore centrocampista nell’evenienza di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve La Juve e un affare studiato con Raiola negli ultimi giorni di mercato: il retroscena Calciomercato.com Blog: Il Mercato della Roma? Mamma mia! Dan comprami il terzino?

Il voto finale al mercato della Roma è quindi un 7.30 ... poi vedere il gigante buono in coppia con quel “Cristiano” di Ronaldo. Per fortuna, poi, la Juventus ha comprato Morata, preferendolo di gran ...

Chiesa, ecco come lo farà giocare Pirlo

TORINO- Con l’arrivo di Federico Chiesa al fotofinish si è chiuso il mercato della Juventus. Andrea Pirlo può ora contare su un giovane duttile e di grandi prospettive e che, secondo il Corriere dello ...

