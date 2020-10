Mascherine, obbligatorie sempre al chiuso tranne che a casa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel testo del decreto approvato dal consiglio dei ministri, e che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid, è specificato che sono esclusi damquesti ... Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel testo del decreto approvato dal consiglio dei ministri, e che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid, è specificato che sono esclusi damquesti ...

NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - Affaritaliani : Bassetti: 'la situazione in Campania ci dimostra che le cose non vanno benissimo' / LEGGI: - ItaliaaTavola : Emergenza covid fino al 31 gennaio Mascherine obbligatorie da subito -