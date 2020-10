La partita San Siro, il centro ippico di Trenno (per ora) è salvo. Niente sfratto dalle scuderie, operatori firmano con Snaitech: ‘Atto di fiducia’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo mesi di lotta, gli allenatori del centro ippico di Trenno hanno deciso di firmare. Di fidarsi della parola data da Snaitech, proprietaria delle strutture, nonostante quella clausola inserita nel contratto che dà alla società la facoltà di recesso se si verifica “un cambio di destinazione d’uso degli immobili e/o dei terreni di cui al centro d’allenamento”. Lo scontro era in corso ormai dalla fine dello scorso anno, quando Snaitech ha proposto un nuovo contratto di servizio ad allenatori e proprietari che operano nelle scuderie e sulle piste di Trenno. Il Comitato Ippici San Siro, costituito ad hoc, ha fin da subito contestato le clausole inseriti alla voce recesso. La chiusura del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo mesi di lotta, gli allenatori deldihanno deciso di firmare. Di fidarsi della parola data da, proprietaria delle strutture, nonostante quella clausola inserita nel contratto che dà alla società la facoltà di recesso se si verifica “un cambio di destinazione d’uso degli immobili e/o dei terreni di cui ald’allenamento”. Lo scontro era in corso ormai dalla fine dello scorso anno, quandoha proposto un nuovo contratto di servizio ad allenatori e proprietari che operano nellee sulle piste di. Il Comitato Ippici San, costituito ad hoc, ha fin da subito contestato le clausole inseriti alla voce recesso. La chiusura del ...

