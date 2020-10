Juventus, giocatori segnalati in Procura: interrotto l’isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ASL Torino segnalerà alla Procura il nome dei giocatori della Juventus che hanno interrotto l’isolamento. La situazione. Alcuni giocatori della Juventus saranno segnalati in Procura dall’ASL di Torino per aver violato le direttive sull’isolamento fiduciario. A confermarlo è stato il direttore dell’ASL Roberto Testi a Repubblica affermando anche che la Juventus non corre alcun tipo di pericolo. Nella giornata di ieri, sette giocatori hanno trasferito la residenza del proprio isolamento fiduciario lasciando il J Hotel con l’autorizzazione del club bianconero, che a quel punto non era più responsabile per loro. La Juventus si trova in isolamento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ASL Torino segnalerà allail nome deidellache hannol’isolamento. La situazione. Alcunidellasarannoindall’ASL di Torino per aver violato le direttive sull’isolamento fiduciario. A confermarlo è stato il direttore dell’ASL Roberto Testi a Repubblica affermando anche che lanon corre alcun tipo di pericolo. Nella giornata di ieri, settehanno trasferito la residenza del proprio isolamento fiduciario lasciando il J Hotel con l’autorizzazione del club bianconero, che a quel punto non era più responsabile per loro. Lasi trova in isolamento ...

