Interventi antisismici senza tetto di spesa. Anche col 110%

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il provvedimento, si veda ItaliaOggi di ieri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5/10/2020 n. 246, è entrato in vigore il 6 ottobre e disciplina, come chiaramente esplicitato dalla relazione ...

Il cessionario in buona fede non perde il diritto al credito di imposta nel caso di fruizione del superbonus con mancanza dei requisiti.Per gli interventi antisismici nessuna verifica di congruità della spesa, anche se fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. Modificata la detrazione massima ammissibile per i collettori solari ...