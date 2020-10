“I tatuaggi del maestro mi fanno paura” e l’insegnante viene licenziato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si chiama Sylvaine Helaine ed è l’uomo più tatuato di Francia: lavorava come insegnante ma è stato licenziato proprio a causa della sua smisurata passione per la body art. E’ conosciuto come “l’uomo con più tatuaggi di Francia” e con tutta probabilità è anche l’insegnante più tatuato del mondo: Sylvaine Helaine, 35 anni, conosciuto anche … L'articolo “I tatuaggi del maestro mi fanno paura” e l’insegnante viene licenziato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si chiama Sylvaine Helaine ed è l’uomo più tatuato di Francia: lavorava come insegnante ma è statoproprio a causa della sua smisurata passione per la body art. E’ conosciuto come “l’uomo con piùdi Francia” e con tutta probabilità è anche l’insegnante più tatuato del mondo: Sylvaine Helaine, 35 anni, conosciuto anche … L'articolo “Idelmipaura” e l’insegnanteproda leggilo.org.

