“Guardate, io ancora non ci credo”. Va a fare l’ecografia e nota qualcosa fuori dal normale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Shantel Carrillo, 30 anni, di Santee, ha pubblicato l’ecografia di 20 settimane sui social e gli amici hanno notato subito qualcosa di insolito. “Proprio quando l’ho postato sui social, circa 30 secondi dopo, qualcuno ha detto ‘C’è un angelo che bacia il tuo bambino'”, ha detto Shantel in un’intervista rilasciata all’NBC San Diego. Era appena entrata nella 20esima settimana di gravidanza e Shantel si era recata nello studio ginecologico per sottoporsi alla visita controllo. La donna della contea di San Diego non ha visto nulla di particolare, ma alcuni amici e i familiari invece non riuscivano a crederci. Accanto al profilo del piccolo di cui era in attesa, alcuni amici hanno notati qualcosa che poi lei ha identificato con la figura di Chuck, il padre scomparso nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Shantel Carrillo, 30 anni, di Santee, ha pubblicato l’ecografia di 20 settimane sui social e gli amici hannoto subitodi insolito. “Proprio quando l’ho postato sui social, circa 30 secondi dopo, qualcuno ha detto ‘C’è un angelo che bacia il tuo bambino'”, ha detto Shantel in un’intervista rilasciata all’NBC San Diego. Era appena entrata nella 20esima settimana di gravidanza e Shantel si era recata nello studio ginecologico per sottoporsi alla visita controllo. La donna della contea di San Diego non ha visto nulla di particolare, ma alcuni amici e i familiari invece non riuscivano a crederci. Accanto al profilo del piccolo di cui era in attesa, alcuni amici hannotiche poi lei ha identificato con la figura di Chuck, il padre scomparso nel ...

