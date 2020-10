Google: stop ai filtri di bellezza preattivati per i selfie: impongono standard di bellezza discutibili (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con un post sul proprio blog ufficiale, Google ha fatto sapere di aver deciso per l’immediato futuro di voler disattivare i filtri bellezza dall’app Fotocamera quando si scattano i selfie, che attualmente sono attivi per impostazione predefinita. La novità, per quanto riguarda gli smartphone del colosso californiano, è stata introdotta con i recenti smartphone Pixel 4A e Pixel 5, ma sarà presto estesa anche a tutti i produttori di smartphone equipaggiati con sistema operativo Android. La decisione è stata presa in seguito ai risultati di alcuni studi portati avanti da Big G assieme a psicologi ed esperti, riguardo agli effetti che tali filtri possono avere sul benessere mentale dell’utente, portando alla definizione di uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con un post sul proprio blog ufficiale,ha fatto sapere di aver deciso per l’immediato futuro di voler disattivare idall’app Fotocamera quando si scattano i, che attualmente sono attivi per impostazione predefinita. La novità, per quanto riguarda gli smartphone del colosso californiano, è stata introdotta con i recenti smartphone Pixel 4A e Pixel 5, ma sarà presto estesa anche a tutti i produttori di smartphone equipaggiati con sistema operativo Android. La decisione è stata presa in seguito ai risultati di alcuni studi portati avanti da Big G assieme a psicologi ed esperti, riguardo agli effetti che talipossono avere sul benessere mentale dell’utente, portando alla definizione di uno ...

