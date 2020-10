Diabete in viaggio: le regole per stare più sereni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi soffre di Diabete non ha particolari problemi nel viaggio, per lavoro o per piacere, a patto di rispettare alcune regole fondamentali Diabete in viaggio? Certo che sì, chi soffre di questa malattia può tranquillamente spostarsi e fare anche vacanze molto lontano da casa e prendere l’aereo senza rischi. A patto però di rispettare alcune … L'articolo Diabete in viaggio: le regole per stare più sereni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi soffre dinon ha particolari problemi nel, per lavoro o per piacere, a patto di rispettare alcunefondamentaliin? Certo che sì, chi soffre di questa malattia può tranquillamente spostarsi e fare anche vacanze molto lontano da casa e prendere l’aereo senza rischi. A patto però di rispettare alcune … L'articoloin: leperpiùè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteozenatti : Quindi ho prenotato (quasi) tutto, posso partire per un viaggio in Toscana. Potrei chiamarla luna di miele se non m… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete viaggio Diabete in viaggio: le regole per stare più sereni CheDonna.it