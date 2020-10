Di tutto per evitare il lockdown (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quando la comunicazione di Palazzo Chigi annuncia che Giuseppe Conte uscirà in piazza Colonna per alcune dichiarazioni sembra di rivedere un vecchio film disturbante. Sono da poco passate le sei, e appena mezz’ora prima il bollettino dei contagi aveva fatto segnare un brusco incremento, fermandosi a quota 3678 nuovi contagi, con un rapporto di nuovi malati rispetto ai tamponi tra i più alti delle ultime settimane.Quello delle dichiarazioni serali del premier è un format che nessuno si augura di rivedere, non fosse altro perché segnalerebbe un’impennata della curva epidemica. “Non ci possiamo rilassare, non possiamo disperdere i sacrifici fatti”, dice il presidente del Consiglio ai suoi collaboratori, prima di decidere di convocare il punto stampa. L’orizzonte fortunatamente è cambiato. Non ci muoviamo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quando la comunicazione di Palazzo Chigi annuncia che Giuseppe Conte uscirà in piazza Colonna per alcune dichiarazioni sembra di rivedere un vecchio film disturbante. Sono da poco passate le sei, e appena mezz’ora prima il bollettino dei contagi aveva fatto segnare un brusco incremento, fermandosi a quota 3678 nuovi contagi, con un rapporto di nuovi malati rispetto ai tamponi tra i più alti delle ultime settimane.Quello delle dichiarazioni serali del premier è un format che nessuno si augura di rivedere, non fosse altro perché segnalerebbe un’impennata della curva epidemica. “Non ci possiamo rilassare, non possiamo disperdere i sacrifici fatti”, dice il presidente del Consiglio ai suoi collaboratori, prima di decidere di convocare il punto stampa. L’orizzonte fortunatamente è cambiato. Non ci muoviamo ...

Di tutto per evitare il lockdown

Il bollettino indica 3.678 nuovi contagi, Giuseppe Conte torna a raccomandare "rigore" agli italiani sulle regole anti-Covid. "Salute al primo posto", assicura, ma bisogna scongiurare provvedimenti ch ...

