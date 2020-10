Covid, il test rapido sull’olfatto: un successo made in Italy. In 2 minuti svela positività e virulenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La ricerca fa passi avanti rapidi e significativi. L’ultimo pionieristico studio in materia di monotoraggio e controllo dell’epidemia di coronavirsu arriva allora da Pescara. E fa ben sperare. E allora sul Covid, il test rapido sull’olfatto, è un successo tutto made in Italy. In 2 minuti svela positività e virulenza del virus. Un sistema oggettivo in grado di rilevare e “misurare” uno dei primi sintomi di Covid-19: l’alterazione della percezione olfattiva. A metterlo a punto e testarlo sono gli autori di uno studio tutto italiano accettato per la pubblicazione su Frontiers in Medicine. Covid, il test ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La ricerca fa passi avanti rapidi e significativi. L’ultimo pionieristico studio in materia di monotoraggio e controllo dell’epidemia di coronavirsu arriva allora da Pescara. E fa ben sperare. E allora sul, ilsull’olfatto, è untuttoin. In 2positività edel virus. Un sistema oggettivo in grado di rilevare e “misurare” uno dei primi sintomi di-19: l’alterazione della percezione olfattiva. A metterlo a punto earlo sono gli autori di uno studio tutto italiano accettato per la pubblicazione su Frontiers in Medicine., il...

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 213635 test (+2507 rispetto a ieri). 88 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; ...

sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

