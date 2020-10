Conte, “Le mascherine vanno portate e indossate sempre, fanno eccezione solo le abitazioni private” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus, il punto stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Le mascherine dovranno essere portate e dovranno essere indossate”. Coronavirus in Italia, Conte presenta il nuovo dpcm. Dopo la pubblicazione del bollettino del 7 ottobre e a qualche ora di distanza dal Cdm che ha confermato la proroga dello stato di emergenza e l’obbligo di mascherina all’aperto, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla stampa fuori da Palazzo Chigi esprimendo la sua preoccupazione per la situazione. Di seguito il video del punto stampa di Giuseppe Conte. Coronavirus, Conte: “Dobbiamo portare e indossare sempre la mascherina” “Abbiamo approvato un nuovo decreto legge ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus, il punto stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe: “Ledovranno esseree dovranno essere”. Coronavirus in Italia,presenta il nuovo dpcm. Dopo la pubblicazione del bollettino del 7 ottobre e a qualche ora di distanza dal Cdm che ha confermato la proroga dello stato di emergenza e l’obbligo di mascherina all’aperto, il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato alla stampa fuori da Palazzo Chigi esprimendo la sua preoccupazione per la situazione. Di seguito il video del punto stampa di Giuseppe. Coronavirus,: “Dobbiamo portare e indossarela mascherina” “Abbiamo approvato un nuovo decreto legge ...

MolinariRik : Se c'è emergenza sanitaria perché la maggioranza non è in aula? Forse non ci credono nemmeno loro? Non riescono nem… - AMorelliMilano : #CONTE VERGOGNATI!!! Sentite cosa diceva alla presentazione del primo decreto sicurezza. Oggi festeggiano i terror… - NicolaPorro : ?? Ecco 7?? motivi per cui la nostra #democrazia e le nostre #libertà stanno attraversando un momento di forte crisi… - infoitinterno : Coronavirus, Giuseppe Conte: 'Mascherine obbligatorie ovunque. Le Regioni non potranno decidere in autonomia' - infoitinterno : Covid, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Conte: mascherine sempre, anche se si ricevono amici a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Le Conte Bros feat. Gemelli Diversi il nuovo singolo “Portami al limite” Radio Web Italia