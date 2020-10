Concorso Inps 165 informatici: bando, requisiti di accesso, quando fare domanda, prove (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Il Concorso pubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati possono inviare la domanda di partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso dei requisiti di accesso. Vediamo assieme tutte le principali informazioni in merito. Concorso Inps 2020, atteso il bando per 1869 unità: profili richiesti e preparazione Concorso Inps 165 informatici: requisiti di accesso Il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Ilpubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati possono inviare ladi partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso deidi. Vediamo assieme tutte le principali informazioni in merito.2020, atteso ilper 1869 unità: profili richiesti e preparazione165diIl ...

