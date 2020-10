Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta Marco Carta, non convalidato l'arresto per furto: "Felice, non sono stato io" IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 IPA 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il cantante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta, non convalidato l'arresto per furto: "Felice, non sono stato io" IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 IPA 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il cantante ...

MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - juliaailui : RT @MediasetTgcom24: Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - ricky_schiavon : RT @MediasetTgcom24: Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta -